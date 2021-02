Sanesul assina amanhã parceria com Aegea

Contrato concede o inicio de investimentos no saneamento de MS

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) assina amanhã (5), às 9 horas, o contrato da parceria público- -privada (PPP do Saneamento) que concederá as operações do serviço de esgotamento sanitário no interior do Estado para a empresa Aegea, vencedora da licitação em outubro de 2020.

A Aegea foi vencedora da licitação que ocorreu em outubro de 2020 e se tornou a nova parceira da companhia a universalizar o esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul. A assinatura formaliza a parceria e acontecerá na sede da Sanesul, com a presença do governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e de toda a diretoria da Sanesul.

Uma vez a PPP estabelecida entre Aegea e Sanesul, a previsão é de que sejam investidos R$ 3,8 bilhões pela iniciativa privada num contrato de 30 anos. Desse total, a previsão é de investir RS 1 bilhão em obras e R$ 2,8 bilhões na implantação, operação e manutenção do sistema de esgoto.

O trabalho em conjunto deve começar neste ano. Com 41 anos de atuação, a Sanesul já atingiu a universalização do fornecimento da água tratada nas localidades operadas. Agora, o compromisso é manter a boa gestão dos recursos hídricos e aumentar progressivamente o índice de cobertura de esgotamento sanitário, foi o que informou o diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Junior.

“A Sanesul vive um momento especial e sai na vanguarda com projetos e investimentos, destacando-se no cenário nacional. Com a antecipação de investimentos projetada na PPP, vamos cumprir com a nossa Missão Institucional, garantindo para a população o acesso ao saneamento básico e melhor qualidade de vida. Ter o saneamento universalizado é alcançar um patamar superior e ter com prometimento com o futuro”, destacou.

Batayporã

A empresa ainda autorizou a construção de mais um reservatório de água tratada em Batayporã. A obra é um investimento que beneficia toda a população, pois garante maior capacidade de reservação de água tratada para distribuição aos bairros. De acordo com a empresa, o novo reservatório de Batayporã será uma ampliação para acompanhar o crescimento populacional e o desenvolvimento da cidade.

Na atual gestão do governo do Estado estão aplicados nesse município R$ 10,8 milhões em obras para fornecimento de água tratada e em coleta e tratamento do esgoto doméstico.

O recurso é da própria empresa, no valor de R$ 839.800,00. O reservatório deverá ter capacidade de armazenamento para até 450 m³ de água tratada, e a previsão de execução da obra é de até cinco meses. Ele será construído anexo ao escritório de atendimento. Atualmente, Batayporã conta com três poços ativos, dois reservatórios elevados e um apoiado.

(Texto: Michelly Perez)

Veja também: Marçal diz que está à disposição de Alan Guedes para reerguer Dourados