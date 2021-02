Marçal diz que está à disposição de Alan Guedes para reerguer Dourados

O deputado estadual Marçal de Souza (PSDB) afirma que vai auxiliar o município de Dourados no que for possível com emendas e no que competir à função pública. Ele enxerga que o prefeito Alan Guedes pegou a cidade aos frangalhos e que o novo gestor deve demorar alguns meses para arrumar a casa.

“Minha relação com Alan é boa, até porque fomos vereadores juntos e eu contribui para que ele pudesse chegar à presidência da Câmara de Dourados. Conversamos por telefone após a sua vitória e eu o cumprimentei. Depois a equipe dele esteve em contato comigo, para que nos encontremos para que eu possa me colocar a disposição, no sentido de enviar emendas e colocar a minha força de trabalho a favor de Dourados. Eu nunca tive a concepção de que o prefeito deveria ser deste ou daquele partido. A minha base eleitoral é Dourados e eu me dedico muito a minha cidade.”

O deputado afirma que, mesmo quando gestores de Dourados não o procuravam, ele encaminhava recursos. “Enquanto estive em cargos, gestores de diversos partidos passaram e mesmo alguns não sendo aliados politicamente e não me procurando, eu sempre coloquei recursos para Dourados porque é a cidade que está em jogo. Deputado e prefeito são cargos momentâneos e têm prazo para acabar. A cidade continua e Dourados está precisando muito disso, de uma união total, porque hoje está num estado de abandono completo. Eu tenho até vergonha de dizer isso porque eu defendo muito a minha cidade. Infeliz mente, quem for hoje lá vai ver a situação.” Como a gestão passada não abriu licitação para contratos de limpeza e varrição, hoje, Dourados enfrenta o mato alto em praticamente todo o âmbito público.

Empresários e população estão fazendo o que podem para diminuir a sujeira, diz o parlamentar. Buracos tomaram conta e o retrato da cidade é de calamidade. “Claro, que a gente não pode cobrar o atual prefeito que está há um mês no mandato. Isso aí vem de tempos atrás e nós temos que dar um tempo para ele arrumar a casa. E todos nós temos de ajudar neste momento que Dourados precisa muito”, diz Marçal.

