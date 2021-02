Passageira envolvida em acidente nega ter sido sequestrada

Após se recuperar, a passageira envolvida no acidente fatal na Avenida Guaicurus confirmou que estava na casa da mãe e negou ter sido sequestrada. Aos policiais, a jovem também revelou que estava a caminho do Centro de Campo Grande.

Segundo B.O, ela testemunhou que no trajeto, se deparou com seu ex-marido que estava em moto modelo Honda Fan. Além disso, em certo momento, seu ex pediu para o motorista do carro parar o veículo, mas que ele recusou e acelerou o automóvel, vindo a colidir com outro carro.

Entretanto, de acordo com o motorista preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso, o ex-marido da jovem se aproximou do carro e fez sinal de estar armado. Por essa razão, ele saiu em alta velocidade pela avenida.