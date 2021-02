Acidente na Guaicurus: Motociclista afirma que levaria ex para procurar emprego

Relato foi registrado no boletim de ocorrência

O motociclista, identificado como Guilherme Henrique dos Santos, que estaria perseguindo a ex no momento do acidente que causou a morte de Mauro Jorge Pereira Nantes, 54 anos, e Jair Fernandes, 49 anos, na Avenida Guaicurus, compareceu à delegacia para relatar sua versão do ocorrido. O boletim foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (04).

O jovem de 24 anos afirmou que havia combinado de levar a ex, 22 anos, até uma agência de emprego. Após a mulher não atender seus telefonemas, ele decidiu ir em direção a casa da ex-sogra. Próximo a residência, o motociclista avistou a jovem entrando no Gol com Vinicius de Oliveira dos Santos, 20 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista alegou que começou a seguir o Gol e chegou a bater no vidro para que Vinicius parasse, porém o mesmo acelerou, saiu em alta velocidade e colidiu com o carro das vítimas. Em seguida, Guilherme encostou a moto, ajudou a ex a sair do Gol e seguiu com ela para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário.

Versão do motorista

Preso em flagrante pelo crime de homicídio doloso, Vinicius justificou às autoridades que Guilherme se aproximou do carro e fez sinal de estar armado. Por essa razão, ele saiu em alta velocidade pela avenida.

