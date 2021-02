Dólar encerra sessão em alta de 1.47%, a R$ 5.44

O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (04) em alta de 1.47%, a R$ 5.44. A moeda norte-americana conseguiu engatar mais uma elevação consecutiva após registrar duas quedas nesta semana.

Os agentes do mercado repercutiram dados dos EUA e as possibilidades políticas no Brasil. Dados de emprego mostraram um aumento na criação de vagas nos EUA, enquanto outros dados indicaram que a atividade do setor de serviços atingiu seu nível mais alto em quase dois anos em janeiro.

Ibovespa

Com performance diferente, o Ibovespa encerrou o pregão em queda de 0,45%, a 119.187,98 pontos. O volume financeiro da sessão somava 28,1 bilhões de reais.

Veja Mais:

Passageira envolvida em acidente nega ter sido sequestrada