Prefeitura inaugura drive-thru de vacinação contra a covid-19

A Prefeitura inaugurou, na tarde desta quarta-feira (03), o drive-thru de vacinação contra a covid-19 do Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho. O atendimento irá funcionar de segunda à sábado, das 13h às 17h. A vacinação dos idosos será realizada mediante agendamento prévio que pode ser feito no site.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), a estrutura deve trazer comodidade para o grupo. “Até porque a faixa-etária é de pessoas que muitas vezes não tem mais a força muscular que tinha na juventude”, comentou Marquinhos.

O ponto de vacinação foi instalado no ginásio do parque e conta com uma equipe de 30 funcionários. Os quatro boxes, separados para a aplicação da vacina, possuem capacidade de atender 200 pessoas diariamente. Após passar por uma triagem, o idoso é vacinado dentro do carro. O tempo total de atendimento dura 4 minutos.

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, enfatizou que a aplicação da dose será realizada somente com agendamento. “É importante pedir a colaboração da população no sentido de fazer o cadastramento. Se a pessoa tiver cadastrada, automaticamente é só digitar o cpf e já aparece os dados necessários”, falou.

Serviço

O Parque Ayrton Senna fica localizado na Rua Jorn. Valdir Lago, 512, Aero Rancho.

