Capital não terá ponto facultativo no carnaval, anuncia Marquinhos

Em decisão contrária a do governo, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) anunciou, nesta quarta-feira (03), que não irá decretar ponto facultativo entre os dias 15 e 17 de fevereiro. Sem eventos na semana do carnaval, Marquinhos afirmou que o trabalho seguirá normalmente na Capital.

“Campo Grande terá funcionamento de suas atividades segunda, terça e quarta. Portanto, não terá feriado e ponto facultativo. Haverá trabalho normal”, enfatizou o prefeito.

De acordo com Marquinhos, sem festas e outros eventos carnavalescos não existe motivo para manter a folga. “Se não tem o carnaval, qual a razão da existência do feriado?!, comentou.

Já o governo estadual decidiu manter o ponto facultativo nas datas com a justificativa que a medida é uma tradição. O governador Reinaldo Azambuja comentou que a decisão de cancelar o feriado poderia afetar os planos da população. “O ponto facultativo já é uma tradição. Às vezes, as pessoas já têm um planejamento de vida para o Carnaval. O que nós não podemos ter é as aglomerações. E elas não são feitas só pelos funcionários públicos, mas por todos que, muitas vezes, não têm a consciência”, disse.

