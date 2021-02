Vida Pós-fazenda

Mariano estuda participar de programas de TV, mas descarta novo reality

Em 2012, a dupla sertaneja campograndense Munhoz e Mariano estourou no Brasil com o hit “Camaro Amarelo”. Amigos desde os 6 anos de idade, eles não pensavam que fariam sucesso e muito menos temeram ser artistas de uma música só. Percorreram o Brasil nos últimos nove anos e hoje Mariano também é empresário, modelo, possui projetos publicitários e, além de poder virar ator, pode ser apresentador. Estas últimas profissões vieram como possibilidade real após o cantor participar em 2020, do reality show da Record, “A Fazenda”.

Mariano ainda saiu do reality com uma nova namorada, a modelo e exmiss Brasil Jakelyne Oliveira. Aos 33 anos, a carreira tornou-se nacional após participar do quadro “Garagem do Faustão”. Depois disso, passaram por programas de grande audiência de todas as emissoras. Avançando de maneira natural no mundo das celebridades, não havia o desejo de sucesso. Havia diversão e não o sofrimento relatado por tantos músicos. Mas a brincadeira de tocar na faculdade ficou séria. Saiu do pagamento em cerveja para cachês cobiçados de celebridades. Aliás, “Camaro Amarelo” foi o clipe mais visto no YouTube em 2012.

“Frango”, apelido de Munhoz, torce pelo parceiro e esteve em peso no movimento para levar “Toiço”, apelido de Mariano, à final de “A Fazenda”, mas não foi desta vez e, pelo que este disse, não haverá outras oportunidades de vencer um reality show. A passagem pela décima segunda edição de famosos que vivem um cotidiano vigiado de peões cheios de tarefas diárias levou Mariano a ser notícia constante com torcida de apresentadores de televisão e hashtags nas redes sociais.

Mas, em razão da pandemia, a carreira musical continuou igual porque as medidas de biossegurança abalaram o setor. “Não mudou absolutamente nada. A única coisa igual para todo mundo no ramo musical é que não voltaram ainda as possibilidades de fazer shows. Na vida profissional como influenciador, com certeza, mudou muito. Há muito mais trabalhos que apareceram após ‘A Fazenda’. Já fazia muitos trabalhos publicitários, mas agora, após ‘A Fazenda’, mudou bastante. Tem muito mais procura”, explicou Mariano por meio da assessoria.

Mariano aguarda melhores momentos para a carreira musical, muito afetada pela crise do novo coronavírus. Hoje ele está totalmente focado nos projetos publicitários e também nos negócios. Mariano é empresário e atua em ramos da indústria e também imobiliário. Ele garante que está extremamente feliz e bastante focado. Ao que tudo indica tudo vai realmente muito bem já que o cantor está investindo e expandindo a fábrica de pão de alho e fazendo o mesmo no ramo imobiliário.

