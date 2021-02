Bolsonaro recebe Lira e Pacheco para discutir pauta comum no Congresso

O presidente Jair Bolsonaro receberá na quarta-feira (3) os novos presidentes da Câmara e do Senado Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para tentar acertar uma agenda comum entre o Executivo e Legislativo.

Além do encontro com Bolsonaro, Lira e Pacheco acertam uma breve reunião de trabalho com o ministro Paulo Guedes (Economia). Nesse campo, espera-se que as pautas defendidas pelo czar da Economia avancem neste ano. É o que a equipe chama internamente de “limpar a pauta”.

O governo dirá em ambas as oportunidades que Lira e Pacheco devem assumir a frente nos anúncios de medidas anticíclicas. Entre os principais compromissos vislumbrados pelo Executivo, estão a reafirmação do respeito ao teto de gastos, a ajuda aos mais necessitados e a aprovação imediata de medidas para sinalizar ao mercado que o clima mudou efetivamente.

Já a continuidade do auxílio emergencial não deve acontecer imediatamente, pois seria necessário apontar de onde viriam os recursos. Mas Lira e Pacheco poderão, depois de se acertarem com Bolsonaro e Guedes, anunciar o “saco de bondades”, expressão que tem sido usada pelo ministro da Economia.

Uma das medidas desse pacote é a antecipação do 13º dos aposentados, que possibilitará a todos os segurados receber o benefício em duas parcelas em fevereiro e março. Como se trata de recursos já incluídos no Orçamento, não haveria quebra do teto de gastos.

Outra providência é antecipar o abono salarial, um benefício no valor máximo de um salário mínimo pago anualmente a trabalhadores de empresas públicas e privadas cuja remuneração média tenha sido de até dois salários mínimos nos últimos 12 meses. Veja mais.

(Com informações: Poder 360)