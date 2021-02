Palmeiras fica no empate com o Botafogo antes de ir ao Catar

Em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Botafogo empataram por 1 a 1 no Allianz Parque. Emerson Santos abriu o placar, e Rafael Navarro igualou na segunda etapa. Esse foi o primeiro jogo dos comandados de Abel Ferreira após o título da Libertadores.

Com o empate, o Verdão chega aos 53 pontos, iguala o Fluminense, mas fica atrás pelo número de vitórias. A situação do Botafogo segue caótica, já que o Alvinegro tem 24 pontos, 11 atrás do Sport, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O Palmeiras viaja nessa terça-feira (2) para o Qatar. No próximo domingo (7), a equipe brasileira irá enfrentar o vencedor do confronto entre Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul, às 15h (em Brasília). Veja mais.

(Com informações: Lance!)