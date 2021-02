Dólar fecha em R$ 5,355 com repercussões no Congresso

O dólar comercial fechou esta terça-feira (2) em queda de 1,74% ante o real, cotado a R$ 5,355 na venda. Os agentes do mercado estiveram atentos as repercussões das eleições no Congresso, depois que Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG) venceram as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, elevando as perspectivas de retomada da agenda de reformas do governo de Jair Bolsonaro.

Já o Ibovespa fechou em alta, apoiado pelo cenário externo e percepção de melhora no risco político no país, além da alta robusta de Petrobras, mas sem conseguir se manter acima dos 119 mil pontos, com o minério de ferro pressionando Vale e Itaú Unibanco recuando após balanço.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,71%, a 118.357,62 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo alcançado 119.805,18 pontos na máxima da sessão. O volume financeiro somava 35,9 bilhões de reais. Veja outras manchetes do dia.

Maiores altas no mercado de ações BTOW3.SA +7,43% R$ 89,77 TOTS3.SA +6,56% R$ 30,22 EMBR3.SA +6,27% R$ 9,49 VVAR3.SA +6,12% R$ 15,26 BRKM5.SA +6,03% R$ 27,10

Maiores baixas BRAP4.SA -5,71% R$ 61,06 VALE3.SA -3,8% R$ 87,80 CSNA3.SA -3,16% R$ 30,69 USIM5.SA -2,17% R$ 13,06 ITUB4.SA -1,96% R$ 28,51