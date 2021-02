Dólar tem leve queda de 0,45%, cotado a R$ 5,450

O dólar comercial fechou esta segunda-feira (1) em queda de 0,45% ante o real, cotado a R$ 5,450 na venda. Agentes do mercado respiravam pouco aliviados com os números da covid-19 no mundo, mas, no Brasil, mantinham os olhos nas eleições do Congresso e alguns outros fatores.

Já o Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta hoje. O índice subiu 2,13% aos 117.517,57 pontos. As ações da Eletrobras lideraram os ganhos na Bolsa, com 8,98% de alta. Na outra ponta, os papéis da Via Varejo caíram 2,11%.

Maiores altas no mercado de ações ELET6.SA +8,98% R$ 31,32 ELET3.SA +7,46% R$ 30,83 BRKM5.SA +5,53% R$ 25,56 PCAR3.SA +5,21% R$ 79,41 CSNA3.SA +4,24% R$ 31,69

Maiores baixas VVAR3.SA -2,11% R$ 14,38 MGLU3.SA -1,35% R$ 24,93 NTCO3.SA -1,22% R$ 48,46 SULA11.SA -1% R$ 39,51 LREN3.SA -0,96% R$ 41,07

Mais negociadas CIEL3.SA +2,19% R$ 4,20 ITUB4.SA +2,67% R$ 29,08 BBDC4.SA +2,06% R$ 25,25 PETR4.SA +3,15% R$ 27,53 VVAR3.SA -2,11% R$ 14,38

(Com informações: Estadão com Uol Economia)