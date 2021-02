Na Capital, idosas recebem primeira dose da vacina contra a covid-19

Vacinação começou na tarde desta segunda-feira

A imunização dos idosos com e acima de 99 anos, contra a covid-19, começou na tarde desta segunda-feira (01), em Campo Grande. Na Clínica da Família Portal Caiobá, Amélia Martins, 100 anos, foi a primeira do grupo a ser vacinada no local.

Diagnosticada com a doença de Alzheimer há 7 anos, a senhora chegou à unidade acompanhada pelo filho e a nora. “É um sentimento de alívio, a gente fica feliz, principalmente eu que cuido dela. Na idade que ela está, temos todo um cuidado, antes de tocar nela eu higienizo as minhas mãos, as dela também”, comenta Ângela de Jesus Pinheiro Oliveira, 58 anos, nora da idosa.

Próxima de completar 100 anos em abril, Olga Bueno da Silva também compareceu na clínica para receber a primeira dose da CoronaVac. Enquanto a anciã era imunizada, filhos, netos e bisnetos esperavam com expectativa do lado de fora da sala.

Maria Lemes da Silva, 52 anos, diz que é um privilégio poder trazer a mãe para receber o imunizante. “Queria agradecer primeiramente a Deus e a ciência porque a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade”, afirma. A mulher relata que no começo a senhora teve dificuldade para aceitar ser vacinada. “Ela ficou com um pouquinho de medo, mas abriu a mente e decidiu tomar”, fala.

Residente na Capital, a indígena Olga Bueno, espera servir de exemplo para os moradores da Aldeia Buriti, localizada em Sidrolândia. Dos sete filhos vivos, três deles vivem na comunidade.

Para o neto e agente de saúde, Alexandre da Silva de Carvalho, a avó ser vacinada é importante para os membros da comunidade que são afetados pelas informações falsas relacionadas ao imunizante. “Ela está aqui porque ela se prontificou e quer ser imunizada. Então, ela é um exemplo para a classe indígena porque eles sofrem com essas mentiras. Mostrando que tomou, os outros da aldeia também poderão ser vacinados”, enfatiza.

Fique atento ao calendário

Os postos de saúde de Campo Grande vacinam na terça-feira (02), conforme calendário estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), os idosos com 98 anos.

A imunização ocorre nesta semana em 18 unidades da Capital por apresentação espontânea, ou seja, não é necessário realizar agendamento. Apesar disso, para agilizar o processo de identificação no dia, as pessoas que integram o grupo de risco podem fazer um cadastro no site. A Sesau informa que pessoas, que apresentam mobilidade reduzida devem comunicar o local onde será vacinado. Nesses casos, os profissionais irão até o carro do idoso para aplicar a dose.

