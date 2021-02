Casos de dengue caem 96% comparado a janeiro passado

As notificações de casos de dengue caíram 96% durante o mês de janeiro, em relação ao mesmo período do ano passado em Campo Grande. Contudo, as constantes e intensas chuvas que atingem o Município exigem atenção da população para exterminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Zika e Chykungunia.

Durante o mês de janeiro, foram registradas 154 notificações de casos suspeitos de dengue na Capital, enquanto no mesmo período do ano passado foram 3.718 casos registrados da doença.

Com um total de 20.240 casos durante todo o ano, a capital sofreu pela primeira vez com duas epidemias seguidas de dengue e, mesmo com uma redução significativa dos casos neste primeiro mês do ano, o responsável pela coordenadoria de combate a endemias vetoriais (CCEV), Vagner Ricardo, alerta para o risco da doença. “Nós temos percebido um aumento muito grande de reclamações e infestações pelo mosquito Aedes aegypti”, comenta.

Para assegurar a saúde, tanto da população quanto dos agentes de endemias, as equipes permanecem realizando visitas nos imóveis em Campo Grande, contudo sem entrar nas casas dos moradores, vistoriando somente quintal e áreas externas, reduzindo, assim, a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus.