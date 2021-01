Empresa espalha outdoors do Doria nas ruas de Campo Grande

A guerra de outdoors entre o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve mais um capítulo nesta semana. Uma empresa de Campo Grande espalhou dez anúncios de exaltação ao tucano e à vacina CoronaVac na capital sul-matogrossense.

“Parabéns, João Doria, V de vitória, de vacina, de verdade. Vacina para todos”, diz o outdoor, que traz também uma foto de Doria de máscara.

A Top Mídia é especializada em oudoors, então, parte dos custos dos anúncios, com equipe e pontos, já estãos incorporados nos gastos mensais da empresa. O gasto extra com a propaganda de exaltação a Doria foi, segundo Squinelo, apenas o de impressão. Cada painel custa R$ 150 e foram instalados dez na atual leva em Campo Grande. No fim do ano passado, a empresa havia colocado uma outra série de anúncios a favor do governador paulista.

