Em R$5,475, Dólar acumula alta de 5,51% em 2021

O dólar comercial fechou hoje (29) em alta de 0,71% ante o real, cotado a R$ 5,475 na venda. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumulou queda de 0,08% na semana e alta de 5,51% no mês.

A atenção dos agentes do mercado hoje passava para a disseminação do coronavírus e o ritmo de imunização da população, com os investidores ansiosos pela superação da doença de forma a permitir uma retomada econômica.

O Ibovespa fechou em queda de mais de 3% nesta sexta-feira, o tendo um desempenho negativo no acumulado do mês, marcado por recordes, mas também aumento das preocupações com ruídos políticos e riscos fiscais no país, além do avanço alarmante da pandemia de Covid-19 no mundo, apesar das vacinas.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 3,2%, a 115.079,99 pontos, acumulando queda de 1,96% na semana e declínio de 3,3% em janeiro, segundo dados preliminares. Foi a maior queda diária desde o recuo de 4,25% em 28 de outubro.

Maiores altas BRKM5.SA +2,43% R$ 24,41 MRFG3.SA +0,15% R$ 13,30 KLBN11.SA -0,07% R$ 28,10 PCAR3.SA -0,23% R$ 75,35 JBSS3.SA -0,58% R$ 24,16

Maiores baixas CSNA3.SA -8,24% R$ 30,41 ECOR3.SA -6,43% R$ 12,08 BTOW3.SA -5,89% R$ 81,12 IRBR3.SA -5,74% R$ 7,23 BRAP4.SA -5,64% R$ 62,27