Ponte do Jardim Aeroporto fica totalmente destruída pela chuva

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta quinta-feira (28) reparos na ponte de acesso ao Jardim Aeroporto e equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) começaram o reforço de uma das cabeceiras sobre o Córrego Imbirussu na Avenida Wanderley Pavão.

A chuva que caiu ontem, aproximadamente 51 milímetros em menos de uma hora nesta região da cidade, elevou o nível do córrego, a correnteza levou parte do aterro da cabeceira da ponte (sentido bairro/centro) e deixou a “cortina”da ponte (uma parede de concreto) descoberta, sem a proteção do aterro.

Se a chuva não comprometer o andamento do serviço, em 10 dias o tráfego no local vai estar liberado. Para quem vem do bairro para o Centro da cidade, segundo a Agetran, a opção é entrar a direita na Avenida Professor José Barbosa Rodrigues e seguir até a na Rua Pôr Sol, atravessar a ponte e seguir pela Rua das Competições.

Solução

Segundo o secretário Rudi Fiorese, antes da recomposição do aterro estão sendo colocadas pedras para evitar que a força da correnteza (em caso de novas chuvas na mesma intensidade da registrada ontem) volte a provocar erosão.

Neste trecho do Imbirussu troncos de árvores que caíram no canal e ajudaram o acumulo de sedimentos desviam o curso da correnteza do meio para as laterais da ponte e como o nível do córrego aumentou durante a chuva, a água levou o aterro da cabeceira da ponte. Como a estrutura da ponte não foi abalada, o reforço com pedras, na avaliação dos engenheiros da Sisep, vai evitar que o aterro volte a ser levado pela correnteza.

Fiorse diz que para resolver o problema de alagamento em locais como a rotatória da Ernesto Geisel com a Avenida Rachid Neder, são necessárias obras de drenagem que demanda altos investimentos. “Desde 2018, a Prefeitura está empenhada na busca de recursos, já protocolou projetos no Ministério do Desenvolvimento Regional”, exemplificou. Veja mais.