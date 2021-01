Ponto facultativo dos feriados de carnaval é cancelado em MS

Em razão dos altos índices de casos, mortes e depois da nova cepa aparecer no Brasil por COVID-19, o Secretário de Saúde do Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, anunciou o cancelamento do ponto

facultativo de carnaval em 2021, entre os dias 15 e 17 de fevereiro.

A decisão foi tomada depois de uma reunião com o grupo responsável pelo programa prosseguir e representantes dos municípios. Entretanto, a medida ainda não foi oficializada.

depois da nova cepa aparecer no Brasil a decisão foi pelo cancelamento. Na justificativa, Resende explicou que é uma forma, inclusive, de impedir a entrada de novas variantes do vírus no Estado, com pessoas que usam o feriadão para viajar a outros estados.

“No feriado prolongado, o povo não se cuida. E também tem a movimentação do povo que vem de fora”, explica. A revogação deve ocorrer ainda hoje em edição extra do Diário Oficial do Estado.