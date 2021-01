Vídeo: Temporal causa alagamento na rotatória da Rachid Neder

O temporal que começou por volta das 13h30, nesta quarta-feira (27), na Capital, provocou alagamento na rotatória da Rachid Neder com a Avenida Ernesto Geisel.

O vídeo recebido pelo O Estado Online, mostra como ficou o trânsito no momento da chuva. Através das imagens, é possível ver que os carros que passavam pela via ficaram sem conseguir atravessar a rotatória. Um veículo branco ficou completamente imobilizado no meio da pista.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), o volume de chuva registrado em Campo Grande até o momento é de 60.2 mm

Outro vídeo, do Cidadão Integrado CDL, revela o início do alagamento na rotatória.

Confira na íntegra as gravações:

