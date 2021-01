EAD: Aulas da Reme começam 8 de fevereiro

As aulas da Rede Municipal de Ensino (Reme), na Capital, terão início no dia 8 de fevereiro de forma virtual. A Prefeitura informou que o ensino presencial será retomado somente quando a situação da pandemia do novo coronavírus (covid-19) for estabilizada e houver segurança para os alunos e profissionais.

Apesar do retorno presencial ainda ser incerto, as 104 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e as 98 escolas devem elaborar um plano para as aulas nessa modalidade.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que serão adquiridos equipamentos de proteção que devem ser direcionados para os professores, funcionários e alunos de todas as unidades da Capital. As escolas também devem ser adaptadas com mais pias de higienização e suportes com álcool.

Os alunos continuam com acesso às aulas disponibilizadas através do aplicativo Rádio Reme e da TV Reme, canal 4.2 da TVE e Youtube. Além disso, os estudantes receberão um caderno de atividades.

O encerramento acontecerá após a conclusão dos 200 dias letivos, sendo 22 de dezembro para as Emeis e 16 de dezembro nas escolas.

