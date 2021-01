Vacinação dos indígenas de MS deve ser concluída em 30 dias

A campanha de vacinação na população indígena avança em Mato Grosso do Sul, por meio de parceria entre o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), com 26% da população vacinável imunizada até a noite de segunda-feira (25) e a previsão de 100% vacinada num prazo de 30 dias.

Os números foram apresentados em reunião realizada terça-feira (26) na sede do DSEI, entre o coordenador do órgão, coronel Joe Saccenti Júnior, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, a secretária estadual adjunta Cristhinne Maymone, secretárias municipais de Saúde dos municípios de Brasilândia, Douradina e Aquidauana, e técnicos da área.

O encontro foi solicitado pelo secretário Geraldo Resende, com o objetivo de reforçar as parcerias e buscar uma melhor comunicação entre as equipes de alguns municípios. A principal questão envolvia a retirada das doses das vacinas destinadas aos indígenas que estavam em poder dos municípios, por parte de coordenadores de alguns polos do DSEI, com a resistência até de prefeitos que receavam pela falta de condições de conservação dos imunobiológicos em algumas aldeias. Veja mais.