Brasil ultrapassa 1 milhão de vacinas aplicadas contra o coronavírus

O Brasil aplicou pelo menos 1.107.331 doses de vacinas contra o coronavírus até 10h32 desta quarta-feira (27). Os dados são do CoronavirusBot , que complica dados do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde.

Contabilizando 5.229 doses a cada milhão de habitantes. Proporcionalmente, o Estado que mais vacinou sua população foi o Alagoas. A unidade da Federação já teve 9.980 doses aplicadas por milhão de habitantes. É seguida por Rio Grande do Norte (9.232) e Rio Grande do Sul (8.502).

Em números absolutos, a maior parte das doses foi aplicada em São Paulo: foram 205.492 aplicações. Corresponde a 19% de todas as doses administradas no país. Na sequência, aparecem o Rio de Janeiro (12%) e Minas Gerais (10%). Somente em Mato Grosso do Sul, 16.775 pessoas foram vacinas contra Covid-19.

São Paulo é o Estado mais populoso no país e tem a maior quantidade de casos e mortes por covid-19. O Ministério da Saúde destinou 1,8 milhão de doses a são Paulo.

A vacinas utilizada no país até o momento são a CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. Doses do imunizante da AstraZeneca/Oxford já foram distribuídas aos municípios, que devem começar a aplicá-las nesta quarta-feira (27).

