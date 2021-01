MS bate média recorde com 21 novas empresas abertas por dia

De janeiro a dezembro de 2020 foram abertas 7903 empresas em Mato Grosso do Sul, uma média de 21 novos estabelecimentos por dia e o maior resultado em 21 anos de série histórica da Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

O resultado divulgado nesta segunda-feira (25) de 7903 empresas abertas em todo o ano de 2020 foi 11,51% superior aos 7.087 novos estabelecimentos constituídos em igual período de 2019. A média mensal de aberturas de empresas no ano passado foi de 659.

Somente em dezembro foram abertas 587 novos estabelecimentos em Mato Grosso do Sul, recorde para o mês nos últimos 21 anos da série histórica da Junta, que é registrada desde o ano de 2.000.

Os 10 municípios com maior número de empresas abertas Campo Grande (3.402); Dourados (879); Três Lagoas (348); Ponta Porã (289); Naviraí (225); Maracaju (162); Corumbá (152); Nova Andradina (143); Chapadão do Sul (134); Sidrolândia (108).

Das 7903 empresas abertas no Estado de janeiro a dezembro de 2020, 5026 são do setor de Serviços, representando 63,6% do total; 2540 são do Comércio (32,14%) e 337 são Indústrias (4,26%). Os dados divulgados pela Junta não incluem os MEI’s (Microempreendedores Individuais).

Também no exercício de 2020, a Junta registrou o fechamento de 3.961 empresas, o maior número da série histórica da Junta (em 2018 foram 3.245 encerramentos).