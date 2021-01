Hamburgueria com astral Californiano está entre as 7 mil empresas que nasceram na pandemia

Com pouco mais de seis meses, hamburgueria já mira em espaço físico para 2021

Em 2020, Mato Grosso do Sul abriu 7903 empresas durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Entre elas está a L.A, uma hamburgueria em astral Californiano, criada por 4 amigos a fim de levantar dinheiro em meio à crise econômica, e desde então, tem feito o maior sucesso em Campo Grande.

Yuri Moura de 28 anos, um dos proprietários da L.A, conta como foi abrir uma empresa diante do cenário crítico do país e do mundo, além do diferencial para que a empresa realmente ultrapassasse a ideia de um empreendimento de escape e se ‘consolidasse’ no mercado.

Ainda com as dificuldades financeiras, para ele e os amigos, o maior obstáculo foi conseguir o ponto ideal. “Esse começo foi bem difícil pra gente e talvez o maior desafio, porquê nós 4 morávamos muito longe uns dos outros, e precisávamos de uma cozinha bem localizada para dar acessibilidade aos nossos clientes”.

Fazer os lanches entre amigos e para amigos foi um dos diferencias que alavancaram a L.A, segundo Yuri. “Nossos lanches são feitos como se a gente estivesse recebendo pessoas em nossa casa, como em um jantar para alguém que a gente gosta. Então nós nos esforçamos o máximo possível. Em segundo lugar, conseguimos trabalhar muito bem a nossa marca, com características específicas da Cidade de Los Angeles e com toda cultura local.” afirma.

Com nomes característicos de Hollywood como: Venice, Downtown, Long Beach, West Coast, entre outros, os hambúrgueres artesanais chamam atenção do público, que se encanta com o perfil do instagram da LA, que retrata um pouco de Los Angeles à Campo Grande. Com pouco mais de seis meses, a hamburgueria já mira em um espaço físico e ainda neste ano de 2021, deve abrir as portas para receber os fãs em clima Californiano.

Mato Grosso do Sul registra recorde em abertura de empresas no fechamento de 2020

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (27) pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), O Estado registrou média de 21 novos estabelecimentos por dia. Este é o maior resultado em 21 anos de série histórica.

O comparativo aponta que o resultado de 7903 empresas abertas em todo o ano de 2020 foi 11,51% superior aos 7.087 novos estabelecimentos constituídos em igual período de 2019. A média mensal de aberturas de empresas no ano passado foi de 659. Somente em dezembro foram abertas 587 novos estabelecimentos em Mato Grosso do Sul, recorde para o mês nos últimos 21 anos da série histórica da Junta, que é registrada desde o ano de 2.000.

Municípios que mais abriram empresas

Os 10 municípios com maior número de empresas abertas Campo Grande (3.402); Dourados (879); Três Lagoas (348); Ponta Porã (289); Naviraí (225); Maracaju (162); Corumbá (152); Nova Andradina (143); Chapadão do Sul (134); Sidrolândia (108).

Das 7903 empresas abertas no Estado de janeiro a dezembro de 2020, 5026 são do setor de Serviços, representando 63,6% do total; 2540 são do Comércio (32,14%) e 337 são Indústrias (4,26%).