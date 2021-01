Paraíso Perdido: Sesc Cultura exibe hoje filme nacional

Para quem gosta de assistir um bom filme nacional, o Sesc Cultura exibe nesta terça-feira (26), a partir das 19h, “Paraíso Perdido”. A exibição é gratuita e a capacidade da sala de cinema é limitada a 10 lugares.

A produção nacional traz a participação do músico Erasmo Carlos, que é um dos atores principais do drama musical. A história do filme acontece no clube noturno “Paraíso Perdido”. O local é movimentado por atrações musicais, principalmente pela drag queen, Ímã (Jaloo), que é alvo frequente de ataques homofóbicos. A violência vivida por Ímã leva José (Erasmo Carlos) a contratar os serviços do policial Odair (Lee Taylor). Ao decorrer da obra, os laços entre o agente e os artistas vão se revelando cada vez mais fortes.

Além da sessão de hoje, o filme também será exibido em duas sessões na quinta-feira (28), a primeira às 15 e a segunda às 19h.

Serviço

O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena 2270 – Centro, Campo Grande

