MS lidera ranking de distribuição de vacinas contra Covid19

Levantamento do Ministério da Saúde mostra que Mato Grosso do Sul é o estado brasileiro que mais distribuiu vacinas contra Covid-19 aos municípios, com índice de 86,8%. O desempenho é 17,6 pontos percentuais a frente do segundo colocado, Sergipe, que tem índice de 69,2%.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde foram fornecidos pela Secretaria de Vigilância Sanitária no período de 18 a 23 de janeiro. Portanto, o painel ainda não considera a última entrega ao Estado, feita ontem (25), no montante de 10 mil doses da Coronavac.

Das 180.760 doses contabilizadas em Mato Grosso do Sul, 156.974 já chegaram aos municípios e as outras 23.786 estavam em trânsito, conforme o painel. Em MS, as cinco cidades que receberam maior quantidade de vacina foram Dourados (30.598 doses), Campo Grande (26.806), Amambai (11.932), Miranda (11.700) e Aquidauana (8.446).

A realidade é bem diferente no resto do país. Das 1.634.401 doses repassadas aos estados, apenas 20,4% foram entregues nos municípios do interior. A agilidade na distribuição foi determinada pelo governador Reinaldo Azambuja.

“Eu determinei a distribuição para todos os municípios em 24 horas ou, no máximo, em 48 horas. Os 79 já receberam. E aqui fica um alerta: com a chegada da vacina, muitas vezes abre-se uma percepção de que a pandemia acabou. E ela não acabou! Mais do que nunca nós precisamos do uso de máscaras, precisamos do isolamento, precisamos nos cuidar para proteger a vida de todos aqueles que nós tanto amamos”, disse o governador.