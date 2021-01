Carreta carregada com cerca de 140 porcos pega fogo em acidente

Militar de folga foi atropelado enquanto fazia a sinalização do acidente

Militares do Corpo de Bombeiros apagaram o incêndio, no início da tarde desta terça-feira (26), em uma carreta LS, carregada com cerca de 140 porcos. O incêndio acontece na rodovia BR-376, logo após o campo de aviação de Fátima do Sul.

Segundo site Fátima Em Dia, o veículo que transportava carga viva pode ter balançado na pista ou problemas na barra de direção, e acabou saindo da pista de rolamento, e preterimento vindo a tombar nas margens da rodovia, e em seguida iniciou-se o incêndio.

O motorista da carreta consegui sair do interior do veículo com ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital da SIAS de Fátima do Sul, foi medicado e passa bem. Já o cavalo mecânico ficou totalmente destruído pelo fogo.

Parte da carga de porcos que seguia para o abate, em uma empresa na cidade de Dourados, morreu no local. Outros porcos escaparam e foram capturados em meio ao mato e uma plantação de soja.

Atropelamento

O Cabo do Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul André Vieira, foi atropelado enquanto fazia a sinalização do acidente. O bombeiro foi para pista fazer a sinalização da rodovia quando um carro, não conseguiu ver a sinalização e acabou atropelando o militar.

De imediato ele foi levado para o Pronto Socorro do Hospital da SIAS de Fátima do sul. O militar sofreu um corte na cabeça e apresentou sangramento, com a suspeita de traumatismo craniano leve. Em seguida, ele foi encaminhado até Dourados, para passar por exames detalhados e uma avaliação com um médico neurologista. Veja mais.