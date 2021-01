Projeto “A dança mais contemporânea do mundo” está com inscrições abertas

Interessados têm até 01 de fevereiro para realizar inscrição

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) fez com que diversas áreas se reajustassem e até mesmo se reinventassem para continuarem trabalhando. No setor cultural não foi diferente. Pensando nisso, o projeto “A dança mais contemporânea do mundo” está com inscrições abertas para um espetáculo que traz a seguinte provocação: “O que é considerado dança contemporânea em tempos pandêmicos?”

O processo seletivo é aberto para dançarinos profissionais e amadores de diversos estilos, além de também ser voltado para aqueles da área do teatro, artes visuais e música. A inscrição, que segue até 01 de fevereiro, pode ser realizada no formato online através do formulário disponibilizado no Instagram do projeto. Dos inscritos, somente 10 serão selecionados para participarem da apresentação que visa criar uma obra de dança que se relacione com o ambiente virtual.

“O projeto surge repensando esse lugar artístico porque a classe artística foi a primeira a ser afetada com a chegada da pandemia e possivelmente será a última a restabelecer uma normalidade. Ele surge de modo a repensar esse fazer artístico, de como a gente continua fazendo arte em tempos pandêmicos. A partir disso vem o nome que é um questionamento que não objetiva respostas para possibilitar novas potências”, explica o coreógrafo Leonardo Lopes sobre como surgiu a iniciativa do espetáculo.

A Dança Mais Contemporânea do Mundo é um projeto que recebeu recursos da Lei Aldir Blanc, por intermédio da PMCG, da SECTUR e foi gerido pelo Fundo Municipal de Incentivos Culturais (FMIC).”

Mais informações através do número (067) 996731909

