Em 15 minutos, alvará imediato é sinal de modernidade na Capital

O ano de 2021 será de boa notícia para a área da construção civil, uma das mais importantes para a economia. A Prefeitura de Campo Grande está investindo na modernização e atenderá a um anseio antigo do setor, o alvará imediato.

O alvará sairá em 15 minutos com o lançamento de um software que está sendo testado pela Prefeitura desde novembro. A Prefeitura já realiza o cadastramento de profissionais para o novo sistema, que deve ser lançado em fevereiro.

“Fizemos a alteração legislativa em 2019. Este alvará demorava quatro semanas para ficar pronto. Hoje, fazemos em até cinco dias. Agora, em fevereiro, com o lançamento do software, teremos o alvará em até quinze minutos”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Luis Eduardo Costa.

Meio Ambiente

Além das modernizações relacionadas aos softwares, a pasta continuará atuando constantemente para manter o reconhecimento de Campo Grande com o título de Cidade Árvore do Mundo “Tree City of the World”, trabalhando tanto no desenvolvimento de políticas ambientais, como também no manejo arbóreo urbano.