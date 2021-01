Chelsea demite técnico Lampard após série de resultados ruins

Em 18 meses no cargo, treinador deixa time em 9º lugar no Inglês

O Chelsea demitiu o técnico Frank Lampard nesta segunda-feira (25) após 18 meses no cargo, uma vez que o homem por trás de grande parte do sucesso do time como jogador fracassou como treinador, apesar de gastar mais de 200 milhões de libras na última janela de transferências.

Thomas Tuchel, ex-técnico do Paris Saint-Germain, é o favorito para o lugar de Lampard, noticiou a mídia britânica.

Lampard, que colocou o clube entre os quatro primeiros e na final da Copa da Inglaterra em sua campanha de estreia na temporada 2019-2020, deixa a equipe com o Chelsea em nono lugar no Campeonato Inglês e uma sequência de cinco derrotas em oito jogos da liga.

“Esta foi uma decisão muito difícil para o clube, não somente porque tenho um relacionamento pessoal excelente com Frank e o maior respeito por ele”, disse o proprietário do Chelsea, Roman Abramovich, em um comunicado no site do time. “Ele é um homem de grande integridade e tem a mais elevada das éticas de trabalho. Entretanto, nas circunstâncias atuais, acreditamos que é melhor mudar de técnico”.

Lampard, ex-meio-campista que conquistou três títulos da liga e a Liga dos Campeões e é o maior artilheiro do clube, torna-se o 12º treinador do Chelsea a ser demitido desde que o bilionário russo Abramovich assumiu o comando em 2003.

