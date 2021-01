Domingo de pouco sol e ar abafado em Mato Grosso do Sul

Temperatura atinge 32ºC na Capital

Além do risco de pancadas de chuva a qualquer horário, o dia é de sol com muitas nuvens e ar abafado na maior parte de Mato Grosso do Sul neste domingo (24). Em Campo Grande, a temperatura atinge 32ºC nos períodos mais quentes do dia, enquanto a mínima atinge 21ºC.

Segundo condições estimadas pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão é de que a umidade relativa do ar poderá variar entre 100% a 60%, com vento fraco a moderado em grande parte do Estado, com possibilidade de rajadas de vento no norte.

Prognóstico de chuva

Até dia 30 de janeiro as condições serão favoráveis à ocorrência de pancadas de chuvas em todas as áreas associado aos ventos úmidos que vêm da região norte do país e as elevadas temperaturas. O maior volume de chuva deve ocorrer na região sul com acumulados de até 125 mm, e entre 50 a 80 nas demais áreas.

As áreas de instabilidades ganham força na primeira semana de fevereiro, trazendo a possibilidade de chuva volumosa e com grandes acumulados para todo o Estado. Neste período, a chuva pode se concentrar na parte centro, norte e bolsão, onde são esperados 100 milímetros acumulados. Para as demais áreas devem acumular cerca de 80 milímetros de chuva.