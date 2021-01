Caminhão sai da Fiocruz com as vacinas de Oxford/AstraZeneca para serem entregues ao Ministério da Saúde e distribuídas no Brasil.

Brasil começa 2ª fase de distribuição das vacinas contra Covid19 O Ministério da Saúde começou a distribuição dos 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford no final de sábado (23). Em Mato Grosso do Sul, é previsto a distribuição de 22 mil doses na tarde deste domingo (24). O primeiro estado contemplado é o Rio de Janeiro. O estado é sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição responsável pela checagem de qualidade e segurança, além de rotulagem, com etiquetagem das caixas com informações em português. Lista de estados completa. Ainda, um carregamento com 132,5 mil doses seguirá para o Amazonas e outras 72,5 mil doses seguirão para o Ceará. Pelo cronograma, os demais estados e o Distrito Federal devem receber as doses da vacina a partir de hoje (24). Segundo o Ministério da Saúde, 100 milhões de doses da vacina foram encomendadas para serem distribuídas ainda no primeiro semestre deste ano. Com informações: Agência Brasil)