Estado registra média móvel de 17 mortes por dia em razão da Covid-19

Apesar do otimismo da chegada da vacina contra Covid-19, Mato Grosso do Sul se encontra, também, com a média móvel dos últimos 7 dias, elevada para 17,7 mortes/dia em razão da doença. Conforme o boletim epidemiológico, desta sexta-feira (22), o Estado registrou 31 mortes e 889 novos exames positivos em apenas 24 horas.

Com os patamares expressivos de óbitos e novos casos confirmados da doença, o secretário de estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, reforça “Para um estado como o nosso, é um número grande”.

O relatório da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Estado mostra que, do início da pandemia até agora, foram registradas 2.771 mortes pela doença. Das vítimas de hoje, 11 eram de Campo Grande; já em Bataguassu, Corumbá, Dourados, Ladário e Naviraí contabilizaram 10 óbitos, sendo duas vítimas em cada cidade; em Amambai, Anastácio, Chapadão do Sul, Coxim, Jardim, Maracaju, Nova Andradina, Porto Murtinho, Terenos e Três Lagoas tiveram um óbito cada município.

Até o momento, o Estado tem 155.010 casos confirmados do vírus, sendo que deste total temos 11.988 pessoas em isolamento domiciliar, 541 hospitalizadas e 139.710 pessoas recuperadas.

Dos internados, 289 estão em leitos clínicos e 252 em leitos de UTI. Dos sul-mato-grossenses que estão nos leitos clínicos, 184 estão na rede pública e 105 na rede privada. Já os casos mais graves, que estão na UTI, 183 estão na rede pública e 69 na rede privada.

Na macrorregião de Campo Grande, a taxa de ocupação de leitos UTI/SUS é de 86%; em Dourados, de 70%; em Três Lagoas, de 54% e em Corumbá, de 71%.

Durante a live, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou sobre a transparência em relação à campanha de vacinação. “Queremos evitar no Estado, o fura-filas, vamos divulgar o quantitativo de doses de vacina distribuídas e os dados de imunização dessa primeira leva”, anunciou.

Confira o boletim SES aqui.

(Com informações: Portal MS)