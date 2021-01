Governo prorroga toque de recolher por mais 15 dias em MS

O Governo do Estado prorrogou por mais 15 dias o toque de recolher no Mato Grosso do Sul. Neste período, continua proibida a circulação de pessoas nas ruas entre 22h às 5h, com exceção de trabalhadores ou casos de emergência. A medida consta na publicação desta sexta-feira (22) do Diário Oficial Eletrônico (DOE).

Conforme a publicação, a restrição não afeta o funcionamento de serviços essenciais como o de enfrentamento a covid-19, postos de saúde, combustíveis, coleta de resíduos, além dos deliverys.

A fiscalização do toque de recolher será feita pela Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal.

A medida publicada hoje conta a partir de 25 de janeiro e é válida até 9 de fevereiro.

Veja Mais:

Prêmio Campo Grande ao Teatro acontece hoje em Campo Grande