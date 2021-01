Decreto libera até 7,8 mil pessoas no Maracanã no final da libertadores

Um decreto do governador em exercício do Rio de Janeiro, Claudio Castro, autoriza a ocupação de 10% da capacidade do estádio no Maracanã para a final da Copa Libertadores de 2020. O jogo entre Palmeiras e Santos está marcado para o dia 30 de janeiro.

O texto do diário oficial de ontem ressalta que o evento não terá público pagante, mas “é autorizada a presença de pessoas devidamente credenciadas pela entidade organizadora, inclusive integrantes da coordenação, realização, segurança e patrocínio do evento e das entidades esportivas participantes até o limite máximo de 10% da capacidade do estádio”.

Entre as regras para permanência no estádio estão: teste PCR com resultado negativo, checagem de temperatura, uso de máscara e respeito às delimitações de segurança no local. Além dessas determinações, um dos objetivos do decreto é autorizar a realização da final única da competição. Veja mais.

(Com informações: Uol Notícias)