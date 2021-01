Aos 8 anos, Kauan é o brasileiro mais jovem a assinar com a Nike

Neste início de carreira como jogador, Kauan Basile conta com o apoio do pai, Andrezinho, ex-atleta do Corinthians na década de 1990. O outro filho dele, Lucas Yan, integra o sub-15 também do Santos.

“O Kauan começou a chamar a atenção atuando em jogos com os amigos na rua. Quando o Lucas Yan veio para o Santos já contratado, eu pedi um teste para o Kauan, que tinha seis anos apenas. O treinador, após o treino, me chamou e disse que na época aquela categoria não existia no clube, mas que o colocaria com os mais velhos, pois viu algo diferente nele”, afirmou Andrezinho, cheio de orgulho. Apesar da pouca idade do filho, Andrezinho aponta algumas qualidades e admite ser “suspeito para falar”. “O pai é sempre suspeito para falar do filho que quer ser jogador, mas o Kauan tem todos os atributos de um jogador excepcional. Ele marca muito, ele tem vontade grande de recuperar a bola, coisa que eu não tinha na minha época de atletas. Queria a bola no pé, mas ele não. Ele é um jogador com vontade absurda de ganhar. Tem muita qualidade técnica”, disse o pai. “Além de brigador, o Kauan chuta forte, batendo bem na bola. Mas claro que estou falando de uma criança e ainda tem muito a desenvolver, como aprimorar a perna direita”. (Com informações: Estadão Conteúdo)