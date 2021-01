PMA autua homem por não alimentar cavalos

Animais estavam debilitados e com parasitas

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Cassilândia autuou, nesta terça-feira (19), homem que deixou dois cavalos em terreno fechado e sem alimento. Os animais eram mantidos próximo a rodovia BR 158.

Conforme informações da polícia, os cavalos estavam com diversos parasitas, feridos e com bicheiras, além de qualquer tratamento. A PMA realizou a apreensão dos cavalos e acionou a Agência Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) para as providências relativas aos animais.

O infrator de 43 anos afirmou que comprava os bichos no estado de penúria para depois engorda-los e vendê-los ao frigorífico. O homem foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000 por maus tratos. Ele também responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena de três meses a um ano de detenção.

