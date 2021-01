Imunizados contra Covid-19 no interior de MS encorajam população

Em Terenos, município localizado a apenas 30 quilômetros da Capital, a campanha de vacinação contra a Covid-19, referente à primeira fase do PNI (Programa Nacional de Imunização), começou nesta terça-feira (19) e os primeiros imunizados foram os profissionais da saúde e idosos de uma instituição de longa permanência.

A primeira terenense imunizada é a técnica de enfermagem do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Marilda Vieira da Silva, 50 anos, que há mais de 17 atua na saúde do município. Com emoção, ela destaca que o último ano foi muito difícil para todos, principalmente para os profissionais da saúde. “É muito gratificante. A mensagem que fica para as pessoas é que não tenham medo, que tomem a vacina”, acrescentou.

Do mesmo modo, a idosa Cândida Ferreira da Silva, de 92 anos, destacou a importância da vacinação para pessoas que, como ela, pertencem ao grupo de risco. “Eu acho importante e se Deus quiser vai ser bom para a gente, essa doença é muito horrível. Meu conselho é para tomar a vacina. Eu sou velha, mas eu procuro minha saúde melhorar”, disse. A dona Cândida é moradora do Lar dos Idosos São Vicente, instituição onde 34 idosos serão imunizados ainda hoje.

Outro terenense pioneiro na vacinação contra o coronavírus é o motorista socorrista do Samu, Sérgio Antônio Martins, de 50 anos. O profissional ficou muito emocionado com a vacinação, porque atua há dez anos no Samu e 27 na saúde da prefeitura, sendo um dos colaboradores mais antigos nesta área.

“A sensação é de alívio e de torcida para que todos os brasileiros tomem essa vacina, para a vida voltar ao que era antes, foi um ano muito difícil para todos. A mensagem que eu deixo é que assim que chegar a vacina para todos, que não tenham medo, que vacinem e que mesmo vacinando se cuidem, porque um vírus que ninguém conhece direito”, acrescentou Martins.

O início da vacinação dos profissionais da saúde em Terenos foi no CMMA (Centro Municipal de Múltiplas Atividades), em seguida, a equipe de saúde se deslocou para o Lar de Idosos São Vicente, para a imunização do grupo de idosos. As demais vacinações seguirão o cronograma que será divulgado pela prefeitura.

Outros municípios de Mato Grosso do Sul já começaram a vacinação contra a Covid-19, além de Terenos, como Naviraí, Maracaju, Batayporã, Anaurilândia, Nova Andradina, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Jaraguari, Angélica, Sonora, São Gabriel do Oeste, Taquarussu, entre outros. Veja mais.