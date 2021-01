Assaltante morre e outro fica ferido em acidente fugindo da polícia

Na madrugada desta terça-feira (19), por volta das 00h, a equipe Aero Rancho do 10º Batalhão perseguiu dois bandidos numa motocicleta que efetuaram um roubo de celular. Durante a fuga dos criminosos,o piloto de fuga morreu após perder o controle da direção e se chocar em um poste.

Segundo registro dos policiais, Durante a fuga o garupa se inclinava para o lado direito da motocicleta, com uma arma tentando fazer visada para atirar. Então a equipe policial revidou com um disparo, não atingindo os autores.

Em seguida, quando o garupa se inclinava pela segunda vez para tentar atirar, o piloto da motocicleta perdeu o controle da direção e se chocou em um poste. Foi encontrado próximo dos autores, um revólver calibre 38 com quatro munições.

No local, foi acionada equipe do bombeiro e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar socorro aos autores. O piloto foi reanimado pelo SAMU, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o garupa foi encaminhado com escolta para a Santa Casa.

A motocicleta estava com a placa fria e após checagem pelo número do chassi foi constatado que se tratava de produto de roubo do dia 14/01/2021.