Dólar fecha em alta de 0,77%, cotado a R$ 5,346

O dólar comercial fechou terça-feira (19) em alta de 0,77% ante o real, cotado a R$ 5,346 na venda. O valor refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é bem mais alto.

No Brasil, agentes do mercado tentam entender os próximos passos da disputa política pela Câmara e como isso poderá influenciar o mercado, como dólar e Bolsa. O candidato à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) diz que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve fazer uma proposta de nova rodada do auxílio emergencial neste início do ano.

Ibovespa

O fechou em queda nesta terça-feira, em meio a ruídos relacionados à cena fiscal do país e com as siderúrgicas entre as maiores perdas, embora tenha se afastado das mínimas com o suporte de Petrobras (SA: ) e de Wall Street.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,4%, a 120.753,55 pontos, segundo dados preliminares, depois de avançar a 122.120,24 pontos na máxima da sessão. No pior momento, chegou a 119.257,03 pontos. Veja outros destaques.

Maiores altas das ações no mercado SUZB3.SA +3,41% R$ 65,45 TOTS3.SA +2,85% R$ 29,62 BPAC11.SA +2,83% R$ 94,88 PCAR3.SA +2,41% R$ 78,55 PETR4.SA +2,32% R$ 28,72

Maiores baixas CSNA3.SA -5,31% R$ 33,18 USIM5.SA -4,38% R$ 14,40 HAPV3.SA -3,74% R$ 17,26 GGBR4.SA -2,84% R$ 25,70 WEGE3.SA -2,56% R$ 89,85