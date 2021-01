2021: Arroba do boi e vaca crescem mais que 40%

Os preços da arroba do boi e da vaca cresceram 48% e 43% na primeira quinzena deste mês, se comparados com o mesmo período do ano passado. Este cenário, que tem forte demanda externa, contribui para não saturar o mercado doméstico e garantir escoamento da produção.

Além disso, outro fator que contribuiu para a alta foi o bom desempenho das exportações. Conforme levantamento feito pelo departamento técnico do Sistema Famasul, ainda na primeira semana de 2021, o Brasil exportou, em média, 8,1 mil toneladas de carne bovina. O número representa um aumento de 53,05% em relação ao mesmo mês do ano passado.

De acordo com a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira, este é o momento em que as pastagens não atingiram qualidade suficiente para produzir volume significativo de animais prontos para o abate.

“A expectativa para 2021 é que o abate e a produção de carne bovina não apresentem avanços em relação ao ano passado. Uma das variáveis que levam a esta conclusão é o alto patamar de preços dos bezerros ser um estímulo para a retenção de fêmeas”, avalia. Veja mais.

(Texto: Izabela Cavalcanti com assessoria)