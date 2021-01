* Dólar fecha quase estável no valor de R$ 5,30

Após operar em queda firme durante a maior parte da sessão, o dólar comercial devolveu o movimento e encerrou perto da estabilidade nesta segunda-feira (18). No fim, a moeda americana foi negociada em baixa de 0,07%, a R$ 5,3042.

Em dia de liquidez reduzida por causa do feriado nos Estados Unidos, a negociação foi marcada, de um lado, pela reação positiva dos mercados ao início da vacinação no Brasil e, de outro, pela atenção ao cenário político doméstico.

A Ibovespa sobe, mas início da vacinação no Brasil não empolgou mercado. Apagando pequena parte da queda de 2,54% do pregão passado, o Ibovespa abriu a semana com uma alta de 0,74%, aos 121.242 pontos.

Maiores altas no mercado de ações WEGE3.SA +6,41% R$ 91,68 NTCO3.SA +4,74% R$ 51,73 BPAC11.SA +4,16% R$ 92,44 HAPV3.SA +3,64% R$ 17,93 RADL3.SA +3,53% R$ 26,96

Maiores baixas EQTL3.SA -2,14% R$ 22,86 ENGI11.SA -1,96% R$ 47,45 BRKM5.SA -1,71% R$ 24,77 CMIG4.SA -1,64% R$ 14,43 BRFS3.SA -1,59% R$ 20,43