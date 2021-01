MS distribui 158 mil doses da vacina contra covid-19 em toda região

20 mil doses da vacina devem ficar em Campo Grande

Desembarcou na Capital de Mato Grosso do Sul, por volta das 15h desta segunda-feira (18), as primeiras 158.760 mil doses de vacina CoronaVac compradas diretamente da China. De acordo com secretários da saúde, pelo menos 20 mil doses da vacina devem ficar em Campo Grande.

De acordo com o Geraldo Rezende, 597 unidades de saúde do Estado receberão as doses ”Estamos trabalhando para adiantar a distribuição para todos municípios do Estado e iniciar o processo de imunização contra a covid-19 amanhã, caso for possível.”

Segundo o secretário, metade dos lotes ficarão em reserva para a segunda dose no intervalo de 14 dias. Para a população indígena, estão reservados 97 mil doses. O restante, 51.760 mil serão reservados para quem está na linha de frente no combate à Covid-19 e idosos com mais de 70 anos.

”Cada município criará a sua estratégia, mas vamos seguir o Plano Nacional de Imunização e aguardando com expectativa que, até a próxima semana, nós tenhamos um novo lote de vacina para podermos suplementar os grupos que ainda faltam” afirma.

O transporte a Campo Grande foi feito em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal fizeram a escolta do caminhão da Base Aérea de Campo Grande até o pátio da Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica (Ceve).

”Nós estamos pela primeira vez fazendo com que um o processo que demoraria pelo menos uma, duas semanas, fazer em 24h, no máximo 48h, para que estas unidades cheguem aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul” esclareceu.

”Mesmo que seja um quantitativo pequeno, nós não vamos fazer diferenciação entre um morador da capital e um morador de um pequeno município no interior do Estado. Todos receberão” conclui.

CoronaVac

A eficácia geral da vacina CoronaVac é de 50,38%, com 78% de prevenção para casos leves de coronavírus e 100% para casos moderados e graves da doença.