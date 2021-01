Casal de idosos morrem em grave acidente na BR-163

O motorista Daniel Remijo, 61, e sua esposa Solange Remijo, 60, morreram no início da tarde desta segunda-feira (18) após uma colisão entre uma caminhonete e uma carreta no quilômetro 788 da BR-163, próximo ao posto Pegoraro, entre Pedro Gomes e Sonora, na região Norte do Estado.

Segundo Coxim Agora, as vítimas fatais estavam na caminhonete GM S-10, seguia no sentido Norte – Sul pela BR-163 quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu no guard rail e depois retornou para a pista, em seguida, colidiu violentamente de frente com a carreta Scania, placa de Maringá (PR) carregada com adubo que seguia no sentido contrário.

O caminhoneiro, de 57 anos, não se feriu. Ele relatou que viu o momento em que a caminhonete rodou da pista pelo menos duas vezes antes de colidir em seu caminhão, o caminhoneiro ainda tentou tirar e frear o veículo, mas nada pode fazer para evitar a colisão.

Peritos do Núcleo Regional de Perícias de Coxim estiveram no local colhendo informações e averiguando as causas do acidente, ainda desconhecidas. Os corpos da vítimas foram encaminhadas ao IML (Instituto Médico Legal) de Coxim, depois serão levados para Campo Grande, cidade onde moravam. Veja mais.