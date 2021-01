PF ganha reforço de 23 viaturas e 29 novos agentes no MS

A Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Mato Grosso do Sul recebeu o reforço de 23 novas viaturas ostensivas. Além dos veículos, o Estado ganha também mais 29 agentes federais. A solenidade de recebimento e distribuição ocorre na terça-feira (19).

As viaturas, modelo Trailblazer automáticas e semiblindadas (blindagem escuto), fazem parte das 509 adquiridas pela PF para a modernização da frota.

“As especificações aprimoram a segurança dos policiais no cumprimento das missões e proporcionam maior eficiência nos serviços prestados pela instituição em defesa da sociedade”, escreveu a PF em nota.

