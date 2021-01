Vereadores ‘novatos’ articulam mudar Regimento para coibir reeleição da Mesa

Durante a semana esses parlamentares se uniram em algumas pautas e visitações em Campo Grande

Os vereadores “novatos” na Câmara Municipal de Campo Grande estão se reunindo para discutir pautas da cidade e visitando bairros. O grupo é formado pelo vereador Tiago Vargas (PSD), André Fonseca (Rede), Marcos Tabosa (PDT), Alírio Villasanti (PSL) e Camila Jara (PT). Entre as discussões do grupo estão temas como: a proibição de reeleições em cargos da Mesa Diretora, criação de colégio de líderes e ações em bairros da periferia para coleta de demandas.

Conforme a vereadora Camila Jara, a aproximação entre eles ocorreu nas primeiras reuniões. “A gente percebeu que tínhamos campos de interesse e uma agenda política parecida. E que se a gente tocasse algumas coisas em conjunto teríamos mais força para pautar assuntos tanto dentro da Casa como fora dela. A gente vai desenvolver várias ações e projetos em conjunto e caminhar sempre que for possível unido. Claro que temos algumas pautas [minorias] divergentes. O trabalho está sendo muito legal e estamos complementando um ao outro e conhecendo mais a fundo, o que cada um defende.”

A parlamentar entende que as demandas serão atendidas conforme a estrutura e disponibilidade da prefeitura, mas acredita que os vereadores estão com boa vontade para auxiliar em pensar soluções. Questionada sobre se o grupo pode virar um bloco na Casa de Leis, Jara afirma que eles devem observar como se dará a distribuição das comissões para ver se existe a necessidade de formar um bloco oficial.

Visitas no Caiobá

Os novatos percorreram ruas do Caiobá e visitaram a UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) Vila Fernanda, que alagou nesta semana de chuvas na cidade. O vereador Marcos Tabosa disse que a estrutura da unidade é caótica e que, além de prejudicar a população, os funcionários não conseguem trabalhar. “Vamos levar as demandas para o secretário de Saúde e vamos cobrar soluções”, disse.

O parlamentar Alírio Villasanti comentou que, após as visitas in loco no bairro, o grupo fez reunião com o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, na qual apresentaram as demandas. “Infelizmente houve uma enchente que danificou muito a unidade. Nós vamos cobrar das secretarias responsáveis para que o problema seja resolvido e o atendimento na região seja melhorado.”

