USF aguardada por 10 anos é inaugura no Aero Rancho

A Prefeitura de Campo Grande entregou nesta sexta-feira (15) a USF (Unidade de Saúde da Família) Aero Rancho Granja – Dra. Regia Jussara Fagundes de Barros, localizada na Rua do Príncipe com a Rua Alagoinhas, nº 37, no Jardim Aero Rancho.

A obra foi licitada em 2012 e teve início no ano seguinte, sendo paralisada por diversas vezes até ser retomada em definitivo no final de 2018 pela atual gestão. O investimento total na construção da unidade foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Inicialmente a unidade deve contar com duas equipes de saúde da família e uma equipe de saúde bucal, que serão responsáveis pelo atendimento de aproximadamente 8 mil pessoas dos bairros: Village Parati, Aero Rancho, Granja Bandeira, Jardim das Hortências e Pedras Preciosas.

A estrutura física da unidade dispõe de recepção, sala de vacinação, serviço social, copa, almoxarifado, farmácia, sala de pré e pós consulta, sala de procedimentos, sala de inalação, consultórios, sala de curativo, central de material e esterilização, consultório odontológico, sanitários, sala de múltiplo uso e ATI (Academia da Terceira Idade).

Serão oferecidos os serviços de pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos, teste do pezinho, curativos, dispensação e administração de medicamentos, atendimento com assistente social, agendamento de consultas e exames, controle de glicemia para pacientes diabéticos, grupo de controle de hipertensos, atendimento aos programas ministeriais (saúde da crianças, saúde do adolescente, saúde do idoso, saúde da mulher, tuberculose e hanseníase, entre outros).

“Essa unidade será extremamente importante para garantir o acesso dos pacientes que moram nestes bairros e que antigamente precisam se deslocar até outros locais em busca de atendimento. Aqui todos terão um atendimento de qualidade e perto de casa com toda a estrutura necessária. É mais um compromisso da nossa gestão, da gestão do prefeito Marquinhos Trad que está sendo concluído em benefício da população”, enfatizou a vice-prefeita Adriane Lopes durante solenidade de entrega da unidade.

Atenção primária

O secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destaca que a inauguração da unidade representa mais um passo no fortalecimento da Atenção Primária. Com a entrega da USF Aero Rancho Granja Campo Grande passa a contar com 72 unidades básicas e de saúde da família espalhadas pelas sete regiões urbanas.

“De 2017 pra cá Campo Grande saltou de 33% para 74% na cobertura de estratégia de saúde da família passando a ser a quarta no ranking das capitais do país. Essa é uma conquista histórica para a nossa cidade e representa uma melhoria significativa no atendimento prestado à população”, ponderou.

A unidade leva o nome da dentista Regia Jussara Fagundes de Barros que durante décadas atuou na rede municipal de saúde. Familiares da homenageada estiveram presentes na solenidade e agradeceram pelo reconhecimento.