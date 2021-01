Bolsonaro tenta aumentar isenção do IR para R$ 3 mil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na quinta-feira (14) que vai tentar aumentar a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para R$ 3 mil até 2022. Ele fez a promessa durante transmissão ao vivo em suas redes sociais.

Atualmente, o limite de isenção é de R$ 1.903,98. Ao argumentar que tentaria aumentar a faixa de isenção, Bolsonaro lembrou a declaração que dera na semana passada, dizendo que “o Brasil está quebrado” e que ele não consegue “fazer nada”.

Na ocasião, diante de apoiadores, deu como exemplo sua dificuldade de cumprir a promessa de aumentar faixa de isenção para R$ 5 mil. Nesta quinta-feira, o presidente culpou a pandemia pelo compromisso não cumprido:

”Gostaríamos de passar pra R$ 5 mil. Não seria de uma vez, mas daria para até o final do mandato fazer isso. Não conseguimos por causa da pandemia. Nós nos endividamos em mais R$ 700 bi, não deu pra atender. Vamos ver se pro ano que vem pelo menos passe de R$ 2 mil para R$ 3 mil.”

Durante a campanha eleitoral de 2018, o presidente prometeu isentar o IR de quem ganha até R$ 5 mil. Hoje, o limite de isenção é de R$ 1.903,98. No fim de 2019, propôs uma elevação para R$ 3 mil, mas o plano não foi adiante.

Para Bolsonaro, o aumento da faixa de isenção até ajudaria a Receita Federal a gerenciar a arrecadação. ”Até ajuda, no meu entender, a Receita a ter menos “clientes”, porque recebe com uma mão e, em alguns meses, entrega com a outra.”

Bolsonaro aproveitou a live para rebater algumas críticas de que não estaria cumprindo as promessas de campanha. Ele repetiu que a promessa de correção da tabela do IR seria cumprida se não fosse a chegada da pandemia do coronavírus.

”Não é não estar cumprindo compromisso de campanha. Era compromisso, ia ser cumprido e aconteceu algo anormal. É você querer comprar um carro, mas alguém da família fica doente. Você não compra mais o carro, ou vai deixar o parente morrer por causa disso aí?”

Guedes continua o ‘Posto Ipiranga’

Bolsonaro relatou que tem conversado com a equipe econômica sobre o tema e ressaltou que o “Posto Ipiranga” é o ministro da Economia, Paulo Guedes.

”Tenho falado que não sou economista, todo mundo sabe disso, o Posto Ipiranga é o Paulo Guedes, mas tem um detalhe: todo mundo que ganha R$ 3 mil por mês que desconta um pouco do Imposto de Renda dá em torno de R$ 28 bilhões por ano, mas no ano seguinte quase tudo é ressarcido. Então jogo contábil de um ano pro outro.” completa. Veja mais.

(Com informações: Agência O Globo)