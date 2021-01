Perto da Capital, Rio Negro tem se destacado pelas belezas naturais

Cachoeiras, rios, trilhas e até pinturas rupestres são alguns dos atrativos do município de MS

Durante a pandemia, viagens para destinos mais próximos, que podem ser feitas de carro sem sair do Estado, têm se tornado realidade para muitas famílias em busca de fugir da rotina. Com isso, Rio Negro, distante 154 quilômetros de Campo Grande, tem se tornado destino frequente.

Entre as belezas naturais, a cidade abriga a conhecida cachoeira do Rio do Peixe, que está a 15 km de distância da cidade, mas também conta com outras opções de turismo, como a Estância Arco-Íris, o Balneário da Neide e o Balneário do Zé Domingos. A cidade, que é repleta de rios em seus arredores, vê, aos poucos, o potencial turístico crescer.

A empreendedora Jucineide Alves é conhecida na região como Neide e mantém o balneário que leva seu apelido há mais de 15 anos. Ela revela que antigamente quem mais frequentava o local eram os moradores do município. Distante cerca de 7 km da cidade, atualmente o local se tornou mais conhecido e turistas de todo o Estado vão até lá aproveitar das belezas naturais do local.

“Nós começamos com muita dificuldade. No início, nós abrimos e trazíamos produtos para vender por aqui, em isopores e caixas. Conforme foi dando certo, nós fomos expandindo, montamos alguns quiosques, obedecendo as normas que pedem o mínimo de 50 metros de distância do local das margens do rio e construímos uma estrutura para atender quem vem fazer o day use e camping”, apontou.

