Professores eleitos como vereadores atuarão pela classe

Dos eleitos em Campo Grande, apenas dois novos vereadores vêm da atuação na educação pública básica e fundamental. Na área de Educação Física, Riverton Francisco de Souza (DEM), o Professor Riverton, foi eleito vereador por Campo Grande com 3.987 votos.

Já o Professor Juari é formado em História e deu aulas tanto na rede privada quanto na rede pública, é especializando em Gestão Escolar e, entre suas funções, foi superintendente de Administração das Regionais na Secretaria de Estado de Educação. Professor Juari (PSDB) se elegeu com 4.199 votos. Eles garantem atuar pelo setor a que pertencem.

Riverton atuou por 23 anos na educação pública e afirma que uma das primeiras ações na Câmara Municipal será avaliar alternativas para a educação. “Já vivemos um ano difícil, onde os estudantes foram impactados. Professores se desdobraram para manter as atividades, mas sabemos que há muitas limitações. Para muitos estudantes, a escola é um porto seguro, onde ele recebe alimentação regular e atenção e, a ausência dessa rotina, com certeza impacta a vida de todos”, destacou.

Encarando a educação como agente transformador, o vereador acredita que a base está na infância. “Entre os meus projetos de trabalho está assegurar os direitos da primeira infância, elaborando inclusive, ações específicas para os profissionais que atuam na Educação Básica. Também pretendo contribuir com ações efetivas de ampliação do número de escolas de Educação Infantil, contemplando mais crianças, além da atuação no desenvolvimento de ações que assegurem uma rede de proteção à criança, com atenção integrada, o que inclui a família, a saúde e o bem-estar”, revelou. Pelos profissionais da área, o parlamentar pretende atuar na valorização, implementação do Plano de Cargos e Carreiras administrativas da educação e no fomento de políticas públicas para melhoria das condições de trabalho e saúde dos profissionais da educação.

Seu colega de profissão, Professor Juari, também tem ações, entre elas levantar o número exato de vagas nas Emeis. “O foco da nossa campanha desde o início foi a educação especial e a escola de tempo integral. A educação de maneira geral tem progredido bem. Precisando dar foco no que determina o Plano Municipal de Educação e elaborar estratégias o aluno aprender.”

Juari pretende ser o porta-voz da categoria no Legislativo e afirma que os parlamentares da área, e os que

levantam esta bandeira, já conversaram de maneira informal sobre a criação de uma frente parlamentar pela educação, ou algo efetivo na defesa do trabalhador da educação. O parlamentar atua na educação pública há mais de 20 anos e era conselheiro municipal de educação.

